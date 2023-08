1000 Brötchen, 20 Torten, dutzende Blechkuchen: Wie eine Bäckerfamilie aus dem Vogtland den Schulanfangswahnsinn meistert

Für Familie Müller aus Weischlitz steht ein verrücktes Wochenende an. Nicht nur die eigene Tochter hat Schulanfang. Die Bäckerei versorgt auch den halben Ort und das SR2-Treffen in Kürbitz.

Weischlitz. Wenn Kristin und Erik Müller an das anstehende Schulanfangswochenende denken, atmen sie tief ein, bevor sie lächeln. Eigentlich haben sie allen Grund zur Freude: Für Tochter Jasmin steht die Einschulung an. "Sie ist unser einziges Kind. Da möchten wir den Tag mit ihr richtig schön in Familie feiern", sagt Mama Kristin. 40 Verwandte sind zur Grillparty eingeladen, locker und familiär soll es zugehen.

Im Moment sind die Eltern von Lockerheit noch weit entfernt. Für die Bäckerfamilie steht ein Ausnahmewochenende an, das nur mit großem Organisationstalent und vielen helfenden Händen bewältigt werden kann. Dass jenes Wochenende im Kalender für eine Bäckerei trubelig ist, sei schon fast normal. Zuckertüten-Torten, Blechkuchen im Akkord. Seit Kindesbeinen ist das für Bäckermeister Erik Müller eingeübt und inzwischen auch für seine Frau zur Passion geworden, die eigentlich Lageristin gelernt hat. Die Rezepturen für den im Ort beliebten Streuselkuchen mit Pudding haben sich seit Jahrzehnten kaum geändert. Erik Müller und seine Frau sind die fünfte Generation im Familienbetrieb. Ein Dutzend Blechkuchen bäckt das Team dieses Jahr für den großen Tag vieler Abc-Schützen der Gemeinde, 20 Zuckertüten-Torten sind bestellt. "Wir haben dieses Jahr weniger Bestellungen angenommen, um alles in bewährter Qualität ausliefern zu können", sagt der Bäckermeister.

Zwischen Löwenspektakel und Buttercreme-Schlacht

Denn neben Bestellungen und der eigenen Party fürs Töchterchen steht am Wochenende zusätzlich das "Löwenspektakel" in Kürbitz an. Traditionell schultert die Bäckerei gemeinsam mit der Bäckerei Trauer die Frühstücksversorgung der campenden Simme-Fahrer des SR2-Treffens im Nachbarort. Dieses Jahr fällt die 26. Auflage direkt auf das Schulanfangswochenende. 1000 Brötchen sind im Frühstückszelt für die hungrigen Mopedfans bis 10 Uhr zu schmieren. Außerdem verkauft die Bäckerei auf dem Gelände Eis. "Zum SR2-Treffen packen immer die ganze Familie und alle Mitarbeiter mit an", sagt Kristin Müller. "Sonst könnten wir das dieses Jahr auch gar nicht schaffen."

14 Uhr steht dann die Einschulungsfeier an. Der Nachwuchs hat natürlich genaue Vorstellungen: "Ich wünsche mir eine große Zuckertüten-Torte mit ganz vielen Erdbeeren und Sahne drauf", sagt Jasmin. Wäre ja gelacht, wenn das in einer Bäckerei nicht funktioniert. Nur die Erdbeeren sind Wackelkandidaten. Die süßen Früchtchen sind für Schulanfangstorten landauf landab beliebt, dabei ist die Saison vorbei. "Wir haben früh genug beim Fruchthof bestellt, dass alles klappt", sagt der Bäcker. Papa Erik steht dann abends am Grill. 22 Uhr muss er sich schlafen legen, um nachts wieder fit in der Backstube zu stehen. Noch einmal sind frische Brötchen für die Frühstücksversorgung der Simson-Fans gefragt. "Ohne genaue Planung und Vorbereitung geht nichts", sagt seine Frau, die aus Limbach stammt. Töchterchen Jasmin verbringt deshalb die letzte Woche vor ihrer Einschulung bei Oma und Opa in Limbach. Nächstes Jahr will sie auch mit Brötchen für das Moped-Treffen in Kürbitz schmieren und nicht alles verpassen. Das mussten ihre Eltern ihr schon versprechen. Die Sechsjährige verbringt gern Zeit in der Backstube, liebt die frischen Semmeln ihres Papas. "Am liebsten esse ich aber das Rindl vom Brot", sagt sie und schmunzelt.