22-Jähriger überschlägt sich an der Talsperre Pöhl mit seinem Pkw

Einen Unfall hat es am Mittwochabend bei Jocketa gegeben. Zwei Menschen wurden verletzt.

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Mittwochabend bei Jocketa gegeben. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, überschlug sich ein Pkw, zwei Menschen wurden verletzt. Ein 22-Jähriger war gegen 20.15 Uhr mit einem Skoda auf der S 297 in Richtung Treuen unterwegs. Auf Höhe des Schiffsanlegers an der Talsperre Pöhl kam das Auto in einer...