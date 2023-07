57 Mehrfachintensivtäter halten sich im Vogtland auf

Seit Anfang Juli sitzt ein 22-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Wiederholt geriet er mit dem Gesetz in Konflikt, seit er sich in Plauen aufhält. An jenem Tag Anfang Juli klickten die Handschellen. Am Montag hat die Staatsanwaltschaft in Zwickau Anklage gegen den Somalier erhoben.