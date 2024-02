80-Jähriger fährt in Plauen Radfahrerin auf E-Bike um

Bei den milden Temperaturen steigen die ersten im Vogtland wieder aufs Fahrrad um. Nahe des Vogtland-Klinikums geschah jetzt ein Unfall.

Ein Autofahrer hat Dienstagvormittag eine Radfahrerin in Plauen erfasst. Das meldete die Polizei in Zwickau in der Nacht zu Mittwoch.