A 72 nach Auffahrunfall teils dicht: zwei Lkw donnern aufeinander

Kurz vor der Anschlussstelle Plauen-Süd ist es am Mittwochmorgen zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 53-Jähriger befuhr laut Polizeiangaben mit einem Lkw der Marke Daimler samt Anhänger die Autobahn 72 in Richtung Hof. Ebenfalls auf der Strecke unterwegs war ein 21-Jähriger in einem Lkw Iveco. Kurz vor der Ausfahrt Plauen-Süd fuhr dieser aus...