Ab Montag Baumfällungen für B 92-Projekt bei Elsterberg

Im kommenden Jahr soll die Fahrbahn der B 92 westlich von Elsterberg erneuert werden. Bereits jetzt beginnen die Vorbereitungen. Worauf sich Kraftfahrer ab Montag einstellen müssen.

In der kommenden Woche werden bei Elsterberg vorbereitende Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung an der Bundesstraße 92 westlich der Stadt beginnen. Darüber hat jetzt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr informiert. Bei dem Vorhaben handele es sich um ein bundesländerübergreifendes Projekt. Los geht es am kommenden Montag zunächst mit...