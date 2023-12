Altbundespräsident Joachim Gauck in Plauen über Putin-Versteher: „Das ist ein Verlust von Wirklichkeit“

Was Joachim Gauck von DDR-Erinnerungskultur hält, was er zur AfD sagt und was ihm auf den Keks geht: Zu einer Veranstaltung in der „Fabrik der Fäden“ hielt der Altbundespräsident nicht hinterm Berg.

Die Erinnerungskultur in Ostdeutschland an die Zeit der DDR hat Altbundespräsident Joachim Gauck bei einem Besuch in Plauen kritisiert. Bei einem Gesprächsabend mit Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas in der „Fabrik der Fäden“ prangerte Gauck Montagabend vor etwa 130 Gästen „Erinnerungslücken“ seiner „lieben Mitbürger im... Die Erinnerungskultur in Ostdeutschland an die Zeit der DDR hat Altbundespräsident Joachim Gauck bei einem Besuch in Plauen kritisiert. Bei einem Gesprächsabend mit Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas in der „Fabrik der Fäden“ prangerte Gauck Montagabend vor etwa 130 Gästen „Erinnerungslücken“ seiner „lieben Mitbürger im...