Altkleidercontainer am Plauener Bärenstein geht in Flammen auf

Einen Feuerwehreinsatz hat es am Donnerstagmorgen unweit des Oberen Bahnhofs gegeben. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Feuerwehrsirenen haben am Donnerstagmorgen die Anwohner am Bärenstein in Plauen geweckt. Darüber berichtet die Polizei. Grund war ein in Brand geratener Altkleidercontainer im Bereich der Einmündung Schmid-/Keplerstraße. Das Feuer war dort gegen 6.15 Uhr ausgebrochen. Als die Polizei an der Brandstelle eintraf, war die Feuerwehr bereits vor...