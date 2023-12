Am Dienstag Richtfest in Plauen für größte Sporthalle Südwestsachsens

Die Dreifeldturnhalle am Plauener Lessing-Gymnasium nimmt Gestalt an.

Ein halbes Jahr nach Grundsteinlegung nimmt die Dreifeldturnhalle am Plauener Lessing-Gymnasium Gestalt an. Am Dienstag, 10.30 Uhr, folgt nun das Richtfest. Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) und Frank Maik Richter, Schulleiter des Lessing-Gymnasiums, werden hierbei Grußworte an die Gäste richten, anschließend folgt das traditionelle...