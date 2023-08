Am Samstag: „Musikalische Sommernachtsträume“ in der Erlöserkirche Plauen

Es ist die bereits 13. Auflage der Veranstaltungsreihe, in der junge Musikschüler ihr Können in dem Gotteshaus am Albertplatz unter Beweis stellen.

Für den kommenden Samstagabend lädt die evangelisch-methodistische Erlöserkirche am Plauener Albertplatz wieder zu „Musikalischen Sommernachtsträumen“ ein. Es ist die inzwischen 13. Auflage dieser Veranstaltungsreihe. Die Zuhörer erwartet ein vergnüglicher Abend mit Musik von Klassik bis Filmmusik sowie kulinarischen Genüssen in der... Für den kommenden Samstagabend lädt die evangelisch-methodistische Erlöserkirche am Plauener Albertplatz wieder zu „Musikalischen Sommernachtsträumen“ ein. Es ist die inzwischen 13. Auflage dieser Veranstaltungsreihe. Die Zuhörer erwartet ein vergnüglicher Abend mit Musik von Klassik bis Filmmusik sowie kulinarischen Genüssen in der...