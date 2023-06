Ampel bleibt trotz Baustelle in Betrieb

Plauen.

Obwohl die Hofwiesenstraße derzeit baustellenbedingt für den Fahrzeugverkehr gesperrt ist, soll die Ampel im Bereich Böhlerstraße/Dürerstraße weiter in Betrieb bleiben. Darüber hat Bürgermeisterin Kerstin Wolf (parteilos) informiert. Sie reagierte damit auf eine Anfrage von Stadtrat Thomas Salzmann (CDU-Fraktion). Das Thema sei bereits mit der Polizei, dem Straßenbaulastträger und der Straßenverkehrsbehörde besprochen worden. Die Umfahrung von der B 92 über die Böhler- und Dürerstraße zum Media-Markt werde unabhängig von der Baustelle auf der Hofwiesenstraße rege befahren. Außerdem sei die Ampel für die Fußgängerquerung von großer Wichtigkeit, zumal dort auch Kindergartengruppen auf den gegenüberliegenden Spielplatz und zur Weißen Elster laufen. Die Ampel ist von Montag bis Samstag in der Zeit von 5 bis 20 Uhr in Betrieb. (bju)