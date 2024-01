Architekt kehrt zurück in seine Heimat: Vom tropischen Inselstaat nach Plauen

Michael Persch lebt nach fast zwei Jahrzehnten Abwesenheit nun wieder in seiner Geburtsstadt. Warum er die Heimat einst verließ und was ihn zurückgezogen hat.

In einer Zeit, in der manche vom Fernweh geplagte Vogtländer aus dem winterlichen Schmuddelwetter einfach nur in die Sonne wollen, ist Michael Persch froh, wieder in Europa zu sein. In Deutschland. Und genau hier - in seiner Geburtsstadt Plauen. Der 46-Jährige war lange weg. Nicht weil ihm die Heimat per se zu eng geworden war, sondern weil es...