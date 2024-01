Atemlos durch die Nacht: So kam die neue Disko-Oldie-Party in Plauen an

Premiere gelungen: Rund 1.000 Partygäste feierten am Samstag in der Plauener Festhalle. Kulthits am Fließband und ein knackiges Showprogramm sorgten für gute Stimmung.

„Hier sind wir und wir glauben an die Sache." Mit diesem Liedtext von den Prinzen eröffneten Friedbert „Sammy" Sammler, Andreas Reuter und Gerd Schremmer am Samstagabend als DJ-Trio ihre erste Disko-Oldie-Party in der Plauener Festhalle. Es war so etwas wie ein Versprechen an die treue Fangemeinde. So lange es Spaß macht, wollen die...