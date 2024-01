Auerbacher Fotograf Danny Otto ist in Plauener Galerie Forum K auf der Suche nach den kleinen Dingen

Die neue Ausstellung wird am Freitagabend eröffnet.

Es sind die kleinen Dinge, welche Danny Otto bemerkt. Gerade diese interessieren den Auerbacher, der ab Freitag, 19.30 Uhr, in der Galerie Forum K ausstellt. Seit über 20 Jahren fotografiert der Vogtländer, vornehmlich Menschen in ihrem Lebensraum - ob nun im Vogtland, irgendwo in Europa oder auf Cuba. „Things I Have Noticed“ (Dinge, die...