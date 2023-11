Auf der S 297 in Weischlitz: Autofahrer kollidiert mit Pferd

Das Tier wurde schwerverletzt. Gegen den Pferdehalter wird ermittelt.

Weischlitz.

Nicht nur einen großen Schreck hat ein 61-Jähriger am späten Mittwochnachmittag kurz nach 17 Uhr erlitten, als er mit seinem Ford Kuga auf der S 297 von Toberitz in Richtung Kloschwitz unterwegs war. Plötzlich stand in der Dunkelheit ein Pferd auf der Fahrbahn. Der Mann konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Tier. Das Pferd wurde schwerverletzt. Der Ford wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der Pferdehalter sei bekannt. Gegen ihn werde ermittelt, da er das Tier nicht vor Ausbruch aus Stall oder von der Koppel genügend gesichert hat. Das Pferd stammte aus einer Haltung aus Weischlitz. (cze)