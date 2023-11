Auf der Suche nach dem besonderen Geschenk: Erstmals findet Grafik- und Kleinkunstbörse in Galerie im Plauener Malzhaus statt

Wer etwas Individuelles unter den Weihnachtsbaum legen möchte, findet Gelegenheit beim Advent in der Elsteraue.

Sie soll eine Tradition werden: die neue Grafik- und Kleinkunstbörse, die am zweiten Adventswochenende in der Galerie im Malzhaus erstmals stattfindet. Das Soziokulturelle Zentrum beteiligt sich wieder am Advent in der Elsteraue, in dessen Rahmen das Event am Samstag, 9. Dezember, von 12 bis 20 Uhr geplant ist. Bei der Börse sollen auch mehrere...