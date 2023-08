Auf Plauens Straßen kommt es ab Montag zu neuen Verkehrseinschränkungen

Auf was sich Kraftfahrer einstellen müssen.

Das Baugeschehen auf Plauens Straßen bleibt auch in der kommenden Woche hoch. Eine neue Einschränkung wurde am Freitag von der Stadtverwaltung mitgeteilt. So kommt es ab Montag im Bereich Oelsnitzer-/Kemmlerstraße zu Behinderungen. Grund ist eine Kanalverlegung. Die Fahrbahn der Oelsnitzer Straße muss gequert werden. Der Verkehr wird...