Auf Plauens Straßen kommt es in der kommenden Woche wegen Baustellen zu neuen Behinderungen.

Über Einzelheiten informierte die Stadtverwaltung in ihrem neuen Baustellenreport.

Mehrere neue Baustellen und andere Behinderungen gibt es in der kommenden Woche auf Plauens Straßen. Die Unterlosaer Straße ist am Montag wegen Baumpflegearbeiten zwischen Am Reuthhübel und Findeisenstraße gesperrt. Auf der Barbussestraße wird ab Dienstag bis 1. Dezember im Bereich zwischen Darwinstraße und An der Hohle wegen eines...