Aus für Bruni: Colorido schließt Tauschladen in Plauen

Der Plauener Demokratieverein verkündet das Aus seines Bring-und-Nimm-Ladens in Preißelpöhl. Die Mitglieder können das Angebot nicht mehr stemmen. An dem Konzept will der Verein aber festhalten.

Etwas bringen und sich im Gegenzug dafür etwas nehmen dürfen - das ist das Prinzip des Plauener Tauschladen an der Beethovenstraße in Preißelpöhl, liebevoll „Bruni“ genannt: Bring und nimm. Nun ist Schluss damit, denn der Demokratieverein Colorido, der das Konzept erst im Februar 2022 aus der Taufe gehoben hat, schließt den Laden zum... Etwas bringen und sich im Gegenzug dafür etwas nehmen dürfen - das ist das Prinzip des Plauener Tauschladen an der Beethovenstraße in Preißelpöhl, liebevoll „Bruni“ genannt: Bring und nimm. Nun ist Schluss damit, denn der Demokratieverein Colorido, der das Konzept erst im Februar 2022 aus der Taufe gehoben hat, schließt den Laden zum...