Auto an Plauener Festhalle zerkratzt

Eine Sachbeschädigung meldet die Polizei aus Plauen: Eine junge Frau stellte ihren grauen Mazda 2 am Mittwochvormittag auf der rechten Seite des Parkplatzes der Festhalle an der Äußeren Reichenbacher Straße ab. Als sie am Nachmittag zurückkam, musste sie feststellen, dass Unbekannte den Lack an der rechten Fahrzeugseite sowie auf der...