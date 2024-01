Auto kracht in Plauen in Fassade der Westend-Sparkassenfiliale

Ein 88-Jähriger ist am Montagnachmittag mit seinem Fahrzeug verunglückt. Es entstand hoher Sachschaden.

Ein 88-jähriger Autofahrer ist am Montag in Plauen verunglückt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, krachte er dabei mit seinem Opel in eine Hauswand. Wie sich herausstellte, hatte der Rentner gegen 15.40 Uhr beim Einparken an der Liebknechtstraße das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt. Er touchierte dabei laut Polizei den geparkten...