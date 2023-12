Auto-Trio kollidiert an Plauener Autobahnabfahrt

Alle drei Fahrer wurden bei dem Unfall am Donnerstagmittag leichtverletzt. Ein Opel, Renault und Audi waren nicht mehr fahrbereit.

Der 63-jährige Fahrer eines Opel war am frühen Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 72 unterwegs und wollte an der Ausfahrt Plauen-Ost nach links auf die B 173 in Richtung Neuensalz (Ortsteil Kleinfriesen) abbiegen. Dabei stieß er mit dem Audi eines 42-jährigen Mannes zusammen, der auf der B 173 in Richtung Plauen gefahren kam. Direkt im...