Autobahnraststätte: Scheibe beschädigt

Oelsnitz.

Unbekannte haben am Wochenende eine Scheibe der Raststätte Vogtland-Süd an der A 72 beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Sachbeschädigung in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 6 Uhr. Die Täter hinterließen dabei einen Schaden in Höhe von 800 Euro an der linken Seitenscheibe des Eingangsportals der Raststätte, informierte die Polizei in Zwickau am Montag. Wer Hinweise zu den Verursachern oder zum Tathergang geben kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion unter der Rufnummer 03765 500 zu melden. (hagr)