Autofahrer steuert in Plauen mit mehr als zwei Promille Einkaufsmarkt an

Ein Passant hatte den schwankenden Mann beim Verlassen seines Fahrzeugs beobachtet und die Polizei gerufen.

Durch einen Zeugen wurde am Montagnachmittag in Plauen ein betrunkener Autofahrer überführt. Alarmiert fuhren Beamte des Polizeireviers Plauen kurz vor 17 Uhr auf den Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Neundorfer Straße. Der Passant hatte einen Citroen-Fahrer beobachtet, welcher schwankenderweise das Fahrzeug verließ und sich in den...