Autofahrt endet in Rosenbach nach Kollision im Wald

Das Fahrzeug musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Was war passiert?

Hohen Sachschaden hat es am späten Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Rosenbach gegeben. Wie die Polizei berichtete, befuhren gegen 22.30 Uhr ein 75-Jähriger in seinem Audi und ein 60-Jähriger in seinem Kia die B 282 aus Richtung Syrau kommend in Richtung Mehltheuer. Als der vorausfahrende 75-Jährige an einem Abzweig...