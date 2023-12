Autokennzeichen in Plauen weg: Polizei sucht Zeugen

Freitag oder Samstag ist ein Autokennzeichen in Plauen gestohlen worden. Allerdings wollte der Dieb offenbar nur das hintere Schild.

Plauen.

Das war eine böse Überraschung: Ein Autofahrer in Plauen musste entdecken, dass an seinem Ford das hintere Kennzeichen gestohlen worden war. Laut Polizei war das Auto zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 0.45 Uhr, an der Alten Oelsnitzer Straße im Ortsteil Reinsdorf geparkt.