Automaten-Späti öffnet in Plauen

In der Kreisstadt des Vogtlandkreises geht am Samstag ein Spätverkauf ohne Personal an den Start.

Am Samstag wird in Plauen im Gebäude an der August-Bebel-Straße nahe dem Albertplatz ein sogenannter Automatenkiosk eröffnen. Wie die Wohnungsbaugesellschaft Plauen als Eigentümer des Hauses mitteilt, wird es dort unter dem Motto „Gönn dir" Lebensmittel und Getränke zu kaufen geben. Der Laden wird dabei mit Selbstbedienungsautomaten und...