Autos, Kultur und Sport: Das ist am Wochenende in Plauen und dem Umland los

Plauen: Straßenfest zu 50 Jahre Malzhaus. In dieser Woche begeht das Malzhaus in Plauen sein 50-jähriges Bestehen mit einer Festwoche. Am Samstag erwartet die Plauener anlässlich dieses Jubiläums erstmals ein buntes Straßenfest. Ab 14 Uhr wird am Malzhaus auf zwei Bühnen Livemusik gespielt. Zu hören gibt es Songs von Doc Fritz (Tim Liebert...