Baggerfahrer muss in Plauen zur Seite springen: Frau streift mit VW ein Baufahrzeug

Ein Unfall im Plauener Ortsteil Bärenstein hat hohen Schaden verursacht. Eine Frau wollte einem Auto ausweichen, als sie einen Bagger streifte.

Plauen. Ein Mann ist Montagnachmittag bei einem Unfall im Plauener Ortsteil Bärenstein verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag meldete, geschah der Unfall kurz nach 14 Uhr.

Eine 64-Jährige fuhr auf der Dobenaustraße in ihrem VW. Als ihr ein Lkw entgegenkam, geriet sie zu weit nach rechts und blieb mit ihrem Auto auf Höhe der Einmündung Hainstraße am Schiebeschild eines Baggers hängen, der auf einen Tieflader geladen werden sollte. Der Baggerfahrer, der zum Aufladen neben seinem Baufahrzeug stand, sprang zur Seite, wurde aber noch vom VW gestreift und leicht verletzt.

Der 34-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand Schaden in Höhe von 15.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt. (nij)