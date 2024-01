Bandendiebstahl in Plauen: Fünf Täter gefasst

In einem Markt an der Äußeren Reichenbacher Straße in Plauen stahlen fünf Slowaken Lebensmittel und Bekleidung. Sie kamen in Haft.

Bei einem Bandendiebstahl sind in Plauen fünf slowakische Diebe auf frischer Tat gestellt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Tat ereignete sich am Freitagabend kurz vor 19.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Äußeren Reichenbacher Straße. Laut Polizei stahlen die vier Männer (20...