Bauernproteste: Gefährliche Überholmanöver und Drohungen mit Schlagring beschäftigen die Polizei im Vogtland

Ein Autofahrer raste in Schöneck zwischen einen Traktor-Konvoi. In Plauen brachte die Blockade der Bauern einen jungen Mann derart auf die Palme, dass die Polizei eingriff.

Während die Proteste der Bauern im Vogtland bislang weitestgehend sehr ruhig abliefen, gab es auch einzelne gefährliche Situationen, die jetzt die Polizei beschäftigen. So hofft die Polizei nach einem riskanten Überholmanöver eines Nissan-Fahrers in Schöneck in Verbindung mit den Bauernprotesten auf Zeugenhinweise. Wie die Polizei in der...