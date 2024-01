Bauernproteste im Vogtland: Mit diesen Einschränkungen ist am Montag zu rechnen

Autobahnauffahrten dicht, Kreuzungen blockiert, Autokorso unterwegs: Am 8. Januar soll es auch im Vogtland eine Reihe von Protestaktionen geben. Was laut der Kreisbehörde bisher geplant ist und was das für Schulen und Nahverkehr bedeutet.

