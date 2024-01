Bauernproteste im Vogtland werden am Mittwoch fortgesetzt: 800 Fahrzeuge bei Sternfahrt nach Plauen erwartet - was konkret geplant ist

Aus mehreren Richtungen wollen sich Vertreter landwirtschafter Unternehmen und vieler mittelständischer Firmen auf den Weg in die Kreisstadt machen. Was wann geplant ist.

Der vogtländische Mittelstand und die Landwirte der Region wollen am Mittwoch noch eins drauflegen. Für die Protestfahrt mit anschließender Kundgebung am Plauener Albertplatz sind 800 Fahrzeuge angemeldet, rund 300 mehr als bei der ersten Sternfahrt vor drei Wochen. Von mehreren Startorten aus setzt sich die Protestfahrt ab 10 Uhr in Bewegung....