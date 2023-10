Bauhofsanierung in Zobes kann beginnen

Der Auftrag ist vergeben. Ob es auf dem ehemaligen Bergbaugelände auch Altlasten gibt, ist noch offen.

Die Gemeinde Neuensalz plant die Sanierung des Bauhofes in Zobes. 70.000 Euro sind dafür in den Haushalt eingestellt. Fördermittel gibt es keine. Da sich der Bauhof auf einem ehemaligen Bergbaugelände befindet, sei es nicht ausgeschlossen, dass während der Bauarbeiten Altlasten zum Vorschein kommen, so Bürgermeisterin Carmen Künzel...