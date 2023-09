Bei Rot gefahren: Schwerer Motorrad-Unfall an Autobahnauffahrt in Weischlitz

Ein junger Autofahrer wollte auf die A 72 nach Hof. Als er zu früh über die Ampel fuhr, krachte es. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Ein 48-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Weischlitz nahe des „Globus“ schwer verletzt worden. Das meldet die Polizei am Mittwoch auf Nachfrage. Der Unfall auf der Kreuzung der B173 zur Autobahnauffahrt Pirk ereignete sich am Dienstag vor 17 Uhr. Ein Italiener (21) wollte mit seinem Mitsubishi von der Taltitzer Straße auf die...