Belegschaft physisch und psychisch am Limit: Bericht legt Probleme im Theater Plauen-Zwickau offen

Finanzprobleme lasten auf dem Mehrspartentheater, die Schere klafft angesichts der Kostenentwicklung immer weiter auseinander. Plauens Beteiligungsbericht beschreibt die Lage ungeschönt.

Wieder einmal ist die angespannte Finanzlage des Theaters Plauen-Zwickau in den Fokus der Politik gerückt. In beiden Städten reift die Erkenntnis, dass ihr gemeinsam jährlich bis 2028 aufgebrachter Zehn-Millionen-Euro-Zuschuss in einer Welt steigender Preise, anhaltender Inflation, fortdauernder Kriege und Krisen de facto von Jahr zur Jahr...