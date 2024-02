Betrunkener Autofahrer setzt in Plauen sein Fahrzeug gegen einen abgestellten Pkw

Einen Polizeieinsatz hat es am Mittwochabend im Ortsteil Neundorf gegeben. Der 37-jährige Unfallverursacher hatte kräftig Alkohol getankt.

Plauen.

Ein betrunkener Autofahrer ist am Mittwochabend in Plauen verunglückt. Laut Polizei befuhr der 37-jährige Opel-Fahrer kurz vor 20.30 Uhr mit seinem Gefährt die Kobitzschwalder Straße aus Richtung Plauen kommend in Richtung Kobitzschwalde. Auf Höhe der Kreuzung Am Reißberg kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf der entgegengesetzten Straßenseite ordnungsgemäß geparkten Mazda. Der Opel-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort ambulant behandelt. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Der 37-Jährige wurde anschließend zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 23.000 Euro. (bju)