Betrunkener randaliert in Plauen und greift Polizisten an

Einen Polizeieinsatz hat es am Dienstag im Plauener Westend gegeben. Zunächst wurden die Beamten ins Asylbewerberheim gerufen, da dort ein stark alkoholisierter 34-Jähriger einen Spiegel eines Autos abgetreten hatte. Der Pakistani flüchtete anschließend in den Penny-Markt am Rosa-Luxemburg-Platz, wo er bereits Hausverbot hat. Dort konnte er...