Bevor der Auktionshammer fällt: Diebe reißen Kabel und Stromkästen aus leer stehendem Haus in Plauen

An der Jößnitzer Straße 95 haben Einbrecher eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Sie machten sich wohl schon seit Wochen dort zu schaffen.

Plauen.

Noch bevor das leer stehende Wohn- und Geschäftshaus in der Jößnitzer Straße 95 unter den Hammer bei den Sächsischen Grundstücksauktionen kommen konnte, haben sich Diebe dort zu schaffen gemacht. Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben die Einbrecher wohl bereits seit Wochen gegenüber des Friedhofs ihr Unwesen getrieben. Demnach rissen sie Kabel und Stromkästen heraus, legten sie zur Abholung bereit. Am Haus sei ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro entstanden. Der Wert des Diebesguts, das am Tatort verblieb, wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum lasse sich schwer eingrenzen, so die Polizei. Er könnte bis 9. Januar zurückliegen. Wer Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bei der Polizei Plauen unter Ruf 03741 140. (sasch)