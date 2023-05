Blumen- und Keramikmarkt öffnet

Plauen.

Traditionell wird an diesem Samstag ab 9 Uhr wieder zum Blumen- und Keramikmarkt der Lebenshilfe Plauen in die Werkstatt an der Elsteraue, Hofwiesenstraße 3, eingeladen. Traditionell deswegen, weil der Markt, auf dem bis 15 Uhr handwerkliche Produkte, die von Menschen mit Behinderungen gefertigt worden sind, wie immer einen Tag vor dem Muttertag stattfindet. Die Besucher finden neben Holz- und Keramikartikel auch liebevoll arrangierte Blumen und Pflanzen für Haus und Garten. Ein besonderer Fokus liegt auch auf der eigenen Kleiderkollektion für Kinder - handgemacht und "Made in Germany". Baustellenbedingt kann die Lebenshilfe zurzeit nur über die Dürer- und Böhlerstraße mit dem Auto angesteuert werden. (bju)