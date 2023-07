BMW und Audi krachen zusammen: Verletzte nach Unfall am Plauenpark

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall in Plauen. Zwei Männer stießen mit ihren Autos auf einer Kreuzung zusammen.

Plauen/Kauschwitz. Am Einkaufszentrum Plauenpark ist es zu einem Unfall mit Verletzten gekommen. Das meldet die Polizei in der Nacht zum Mittwoch. Der Unfall ereignete sich Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr.

Laut Polizei trug es sich so zu: Ein 40 Jahre alter Mann fuhr in seinem schwarzen 1er BMW die Alte Jößnitzer Straße Richtung Schöpsdrehe. Am Plauenpark überführ er die Kreuzung. Dabei kollidierte er mit dem Audi eines 21-Jährigen. Dieser wollte nach links zum Einkaufszentrum abbiegen.

Die Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Die Polizei bittet, dass sich Zeugen bei der Verkehrspolizeiinspektion Reichenbach melden, Telefon 03765 500. (nij)