Böller-Verbot: Junge Vogtländerin startet Petition

Silvester ist für viele Tierhalter ein Tag voller Stress. Zu ihnen gehört auch Tabea Sachs. Jetzt setzt sich die junge Weischlitzerin für ein Feuerwerks-Verbot in der Region ein.

Lärm, Müll, gestresste Rettungskräfte, vor allem aber verängstigte Tiere - darauf könnte Tabea Sachs am Silvesterabend gut und gern verzichten, wie sie sagt. Nach dem jüngsten Jahreswechsel fasste die 25-Jährige einen Entschluss: Sie will ein Feuerwerks-Verbot in Plauen durchsetzen. Dafür hat die Weischlitzerin jetzt eine Petition...