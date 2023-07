Brand in Plauen: Gartenlaube völlig zerstört

Mit einem großen Aufgebot an Kräften mussten die Feuerwehren in der Nacht zu Montag zu einem Brand in den Norden von Plauen ausrücken. Wie die Polizei am Morgen bestätigte, waren die Einsatzkräfte gegen 0.25 Uhr alarmiert worden, weil in einer Gartenanlage an der Schenkendorfstraße eine Laube brannte. Das Gebäude wurde vollständig...