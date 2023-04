Brauchtum? Straftat? Wer hat Kleingeras Maibaum zersägt?

Der Maienkranz in Kleingera ist in diesem Jahr ein prachtvolles Exemplar, damit er auf dem knapp 20 Meter hohen Maibaum nicht zu klein wirkt. Doch irgendjemand wollte den traditionsbewussten Kleingeraern einen Strich durch die Rechnung machen. Am Mittwochmorgen, 8.30 Uhr, wurde das Malheur sichtbar: Der im Garten von Manfred Kober gelagerte...