Brückeninstandsetzung in Noßwitz unter Vollsperrung

Bewegung kommt in die Erneuerung der beiden Straßenbrücken nach Noßwitz. Der Bauausschuss der Stadt hat jetzt die Instandsetzung der Bahnbrücke nahe der B 92 beschlossen. Dort muss das östliche Widerlager des Bauwerkes gegen ein Abstürzen gesichert werden. Nur so ist die weitere Befahrbarkeit der Brücke möglich. Die Arbeiten dafür sollen in den...