Bunt wie der Herbst: Was Kinder und Familien in den Ferien im Vogtland erleben können

Von der mittelalterlichen Stadtführung in Auerbach über einen Finanztipp-Kurs für Kids in Plauen bis zur Taschenlampen-Lesung in Oelsnitz - langweilig wird’s in den Ferien wohl niemandem.

Am ersten Montag im Oktober beginnen die zweiwöchigen Herbstferien in Sachsen. Langeweile wird da wohl nicht aufkommen, denn die Veranstaltungen sind bunt wie die Jahreszeit. „Freie Presse" hat einige Tipps eingesammelt - teils für die ganze Familie. Und diese sind nur eine Auswahl aus dem reichhaltigen Angebot.