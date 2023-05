Buschekinnl Wickelkind

Ich gebe zu, dass ich mit Babys nicht viel anfangen kann. Als Buschekinnl, also Wickelkinder, gebe ich sie gerne an meine Frau weiter. Ich mag sie gern, wenn sie ein bisschen älter sind und sprechen können. Da kann man sich mit ihnen unterhalten und spielen. Was für eine Freude, wenn sie zum ersten Mal meinen Namen richtig aussprechen. Sie bleiben eine Freude, bis sie erwachsen sind. Dann gehen sie eigene Wege. (fp)

Quelle: Johannes und Michael Grimm: Klingenthaler Wörterbuch, 2014