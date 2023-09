„Captain America“ in Plauen gestohlen

Die lebensgroße Figur aus dem Hüpfburgen-Spielpark verschwand in der Nacht zum Sonntag.

Diebstahl aus dem Hüpfburgen-Spielpark an der Anton-Kraus-Straße im Wohngebiet Chrieschwitzer Hang in Plauen: Dort wurde in der Nacht vom Samstag zum Sonntag die „Captain America“- Figur entwendet. Darüber berichtet die Polizeidirektion Zwickau am Montagmorgen. Die Figur war etwa 1,80 Meter groß und 40 Kilogramm schwer. Der Marvel-Held,...