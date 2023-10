Das ist der neue Chef des Plauener Polizeireviers

Seit dem Sommer war das Revier nur kommissarisch geleitet worden. Wer jetzt die Regie übernimmt.

Erneuter Wechsel an der Spitze der Plauener Polizei: Daniel Kurzbach leitet seit 1. Oktober das Revier. Wie die Pressestelle mitteilte, gehört der 43-Jährige seit 2001 der sächsischen Polizei an. Bislang sei er vorrangig in der Polizeidirektion Chemnitz tätig gewesen, zuletzt in der Kriminalpolizei. „Ich freue mich darauf, das Polizeirevier...