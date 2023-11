Das ist los am ersten Adventswochenende in Plauen und Umgebung

Ob man nun den vorweihnachtlichen Trubel mag oder lieber Besinnliches oder gar nichts Weihnachtliches - das Veranstaltungsangebot am Wochenende hat für jeden Geschmack etwas parat.

Hobby-Künstler-Markt in der Festhalle Plauen: Traditionell am ersten Adventswochenende eröffnet der Hobby-Künstler-Markt den Reigen der besonders geschätzten und deshalb stark frequentierten Angebote der Vorweihnachtszeit. Das ist auch so geblieben, nachdem die Veranstaltung von der einstigen „Wiege“ im Malzhaus in die größere Festhalle...